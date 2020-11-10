العراق والسعودية يتفقان على موعد قريب لتدشين معبر "عرعر"

شفق نيوز/ اتفق كلا من العراق والسعودية، يوم الثلاثاء، على موعد قريب لتدشين معبر "عرعر" الحدودي بين البلدين.

وجاء في بيان مشترك للبلدين، على هامش لقاء مرئي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه تم "الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي والذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً".

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، امس الاثنين التاسع من تشرين الثاني الجاري، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية لاستئناف عملية التبادل التجاري بين البلدين.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، امس الاثنين، تسلم منفذ عرعر من الجانب السعودي بـ"منشآته وتجهيزاته كافة"، مبينةً أن الاستلام جاء "خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية و الموانئ في بغداد، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي .