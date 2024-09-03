العراق والسعودية يتصدران لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الثلاثاء، أن العراق والسعودية يتصدران لائحة البلدان عربيا في عدد الزائرين الى تركيا في أغسطس /آب من عام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "السعودية تصدرت الدول العربية بعدد السياح الى تركيا خلال شهر آب الذي بلغ 203 آلاف و622 سائحا".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الثانية بعدد الزوار إلى تركيا خلال شهر آب حيث بلغ 111 الفاً و 960 سائحاً، منخفضا بنسبة 1.88%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 134 الفاً و 444 سائح، ومنخفضا بنسبة 2.71 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 180 ألفاً و 736 سائحا".

وتابعت ان "الاردن جاء ثالثا بعدد السياح الذين بلغ عددهم 51 ألفاً و636 سائحا، ومن ثم الكويت رابعا بعدد 40 الفا و948 سائحا، ثم لبنان خامسا بعدد 36 ألفاً و937 سائحا، والامارات سادسا بعدد 16 الفا و 446 سائحا، وقطر سابعا بعدد 12 ألفاً و237 سائحا، واليمن ثامنا بعدد 3 آلاف و684 سائحاً".