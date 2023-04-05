العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وتجاوز "عقبات" العمل

شفق نيوز / بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء، مع وفد من وزارة الاستثمار السعودية تعزيز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، وتشجيع عمل الشركات السعودية في العراق وتجاوز العقبات التي تواجهها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم الأربعاء، وفد وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية برئاسة مشعل بن خالد الهذال، واستعرض الجانبان ابرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة، والتركيز على بناء شراكات اوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الإستثمار والاعمال".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها، والتواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الاعمال من الجانبين".