العراق والسعودية بصدد توقيع إتفاقية الإزدواج الضريبي

شفق نيوز/ تعتزم الحكومية السعودية، توقيع مشروع إتفاقية الإزدواج الضريبي مع نظيرتها العراقية وذلك بعد إعادة فتح منفذ "عرعر" الحدودي بين الجانبين.

وقال زير الإعلام المكلف ماجد القصبي إن المجلس اطلع، على عدد من الموضوعات وتطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ما توليه السعودية من الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية العراق وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بتشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي تم الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.