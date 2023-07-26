العراق والدنمارك.. تبادل تجاري بنحو 53 مليون دولار

شفق نيوز/ أفاد موقع "trade map"، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، يوم الاربعاء، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق والدنمارك نحو 53 مليون دولار خلال العام الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق والدنمارك بلغ خلال العام 2022 مقدار 52 مليونا و889 ألف دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 1.5%".

وأضاف أن "العراق صدر للدنمارك خلال العام الماضي 7 سلع بقيمة مالية بلغت 81 ألف دولار، كانت أبرزها بصري و فوتوغرافي بقيمة بلغت 38 ألف دولار، كما صدر اعمال الفنية وقطع التحف والأنتيكات بقيمة 28 ألف دولار".

وأشار إلى أن "الدنمارك صدرت 44 سلعة للعراق بقيمة مالية بلغت 75.756 مليون دولار كانت أبرزها الآلات والأجهزة الميكانيكية بمبلغ 12.181 مليون دولار، ومنتجات الألبان بقيمة 7.816 ملايين دولار، مستحضرات اغذية متنوعة بقيمة 6.197 مليون دولار".