العراق والاردن يوقعان الية تنفيذ الربط الكهربائي

شفق نيوز/ وقع العراق والاردن، يوم الخميس، الية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ببن البلدين.

وذكرت وكالة بترا الاردنية، ان وزير الكهرباء العراقي وكالة عادل كريم، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ناقشا في العاصمة بغداد، المراحل التنفيذية لإنشاء الربط الكهربائي بين العراق والأردن، وتحديد المتطلبات والمواصفات والمحددات الفنية لمحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها من المعدات اللازمة لإتمام عملية الربط من كلا الجانبين.

وأشارت الى انه تم التوقيع على آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العراقي الأردني، من قبل مدير الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى براك سعد نور عبد الله، عن الجانب العراقي، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، عن الجانب الاردني.

يشار الى ان شركة الكهرباء الوطنية الاردنية وقعت في 32 أيلول 2020 عقداً لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية.