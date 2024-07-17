العراق وأربع دول يتهافتون بقوة على الشاي الهندي

شفق نيوز/ تستمر الهند في تصدير شايها إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تتجه الصادرات بشكل رئيسي إلى مصر والمملكة المتحدة، مع شحن الصنف التقليدي إلى العراق وإيران وروسيا.

ووفقاً لوزارة التجارة الهندية، فقد شهدت صادرات البلاد من الشاي ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوقع بيزبورواه، أحد كبار مزارعي الشاي والرئيس السابق لمجلس الشاي الهندي، أن تكون أسعار الشاي المتوسطة في عام 2024 أعلى بنسبة تتراوح بين 16% إلى 20% عن العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الأسعار، يعتقد بيزبورواه أن هذه الزيادة لن تؤثر سلباً على حجم صادرات الشاي، إذ يشير إلى أن العديد من المشترين قد قاموا بزيادة مشترياتهم في ظل الحظر المفروض على المبيدات الحشرية.

وبلغت صادرات الهند من الشاي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 92 مليون كيلوغرام، مقارنة بـ 67 مليون كيلوغرام خلال الفترة نفسها من العام الماضي.