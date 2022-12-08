العراق: نعتمد أدق المعايير للحصول على أفضل الأسعار للنفط الخام

شفق نيوز/ أكد حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع، يوم الخميس، على اعتماد الوزارة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لأدق المعايير التسويقية للحصول على افضل اسعار للنفط الخام ، في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية.

وقال يونس خلال ترؤسه اجتماع التسعيرة الشهرية للنفط الخام العراقي، ان الوزارة تعتمد تسعيرة النفوط وفق التعاملات السائدة بحسب نوعيته سواء الخفيف او المتوسط او الثقيل ، واعتماد درجة الكثافة والكبريت وغيرها من المواد ، وأشار يونس الى اقرار ذلك بعد مراجعة شاملة للتقارير و لعمليات الرصد لدوائر البحث المعنية في الوزارة وفي شركة سومو ومنظمة اوبك ،وإنسجاماً مع التعاملات السائدة في السوق النفطية وتطوراتها .

وشدد وكيل الوزارة على دعم اتفاق "اوبك بلس" الذي يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ، وفي استقرار الاسواق العالمية.

هذا وقد تقرر في الاجتماع تسعيرة النفط العراقي الشهرية ، بعد مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والبحثية في هذا المجال.

وحضر الاجتماع مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" والشركات والدوائر والجهات المعنية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط "سومو" التابعة لوزارة النفط العراقية، أن العراق أنتج 4.43 ملايين برميل يوميا من الخام في تشرين الثاني/نوفمبر، بانخفاض 221 ألف برميل يوميا عن تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب أرقام الإنتاج، فإن إنتاج العراق يتماشى مع حصته بموجب اتفاقية أوبك + لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، كما هو الحال منذ حزيران/يونيو.