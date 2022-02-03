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العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-03T12:19:50+0000
العراق: نجحنا بتحقيق أكثر من 75 مليار دولار من الصادرات النفطية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط اليوم الخميس، عن نجاح الوزارة بتحقيق زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021 ، بعد ان شهدت ارتفاعاً في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى أكثر من 75 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الوزارة حققت زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021 ، بعد أن شهدت ارتفاعاً في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى (75,650) مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بكوفيد 19 ومابعدها، مبينا ان هذه الايرادات قد أسهمت الى حد كبير بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي لموازنة الحكومة للعام المذكور.

وأشار إلى أهمية إلتزام الدول المنتجة في (أوبك +) في إستقرار الأسواق النفطية ، وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا.

وعبر عن أمله في أستمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على مدى الفترة القادمة ، بعد الزيادة التي سيتم رفدها للاسواق العالمية من قبل (أوبك + ) وبكمية (400) الف برميل يومياً أعتباراً من أذار المقبل ، وارتفاع حصة العراق الى (4.370) مليون برميل باليوم ، وهي خطوة مهمة لتحقيق أيرادات مالية أضافية ، مشدداً على اهمية استقرار الاسواق العالمية ، وحرص العراق على التزام باتفاق (اوبك +) الى جانب الدول المنتجة من أجل أستقرار اكثر للاسواق النفطية .

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