العراق من أكبر المستوردين.. البرازيل ترصد نوعاً جديداً لإنفلونزا الطيور "عالي الضراوة"

شفق نيوز/ كشفت السلطات البرازيلية، يوم الأربعاء، عن نوع من إنفلونزا الطيور "عالي الضراوة"، مشيرة إلى أنها أوقفت تصدير الدجاج حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه تم اكتشاف النوع الجديد من المرض في مزرعة لتربية الطيور التجارية في مدينة مونتينيغرو، بولاية ريو غراندي دو سول، وعليه قررت تعليق صادرات لحوم الدجاج من الولاية، دون تحديد موعد لاستئنافها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعلان "حالة طوارئ" في نطاق عشرة كيلومترات حول البؤرة في مونتينيغرو، وجرى تسريع عمليات التفتيش في المزارع الواقعة ضمن هذه الدائرة.

وفي المزرعة التي اكتشف فيها المرض، تم بالفعل التخلص من جميع الطيور والبيض، وبدأت أعمال التنظيف والتطهير. كما يجري حالياً إنشاء حواجز لمنع تنقل الحيوانات في المنطقة، وكذلك تعقب البيض المنتج في المزرعة وهو حالياً قيد الإتلاف.

وشددت الوزارة على أن فيروس إنفلونزا الطيور "عالي الضراوة" لا ينتقل عن طريق استهلاك لحوم الطيور أو البيض.

وأوضحت "يمكن للمواطنين داخل البرازيل وخارجها الاطمئنان إلى سلامة المنتجات التي يتم فحصها، إذ لا توجد أي قيود على استهلاكها. ويُعد خطر انتقال الفيروس إلى البشر منخفضاً للغاية، ويقتصر في العادة على الأشخاص الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الطيور المصابة، سواء كانت حية أو ميتة".

وأكدت الوزارة أن القيود المفروضة على التصدير ستُطبق وفقاً للاتفاقيات الصحية المبرمة مع الشركاء التجاريين.

وتختلف بنود تلك الاتفاقيات من بلد لآخر، إذ تُعلّق بعض الدول الواردات من كامل البلاد في حالة تسجيل إصابة، بينما تكتفي دول أخرى بتعليق الواردات من المنطقة أو الولاية المتضررة فقط، وهو ما يُعرف بـ"الإقليمية" في التعامل مع إنفلونزا الطيور.

ومن بين الدول التي تعتمد هذا النظام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن العراق يعتبر أحد أكبر المستوردين للدجاج البرازيلي وقد بلغت استيراداته خلال العام الماضي أكثرمن180ألفطن.