العراق من ضمن الدول العربية الأكثر نسبة بالدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز/ اعلنت احصائية صندوق النقد الدولي، أن العراق جاء في المرتبة التاسعة عربيا بأكثر نسبة بالدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من أصل 10 دول عربية وفق تقرير حديث كتب في نيسان / أبريل الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره، أن هدفه الرئيسي يتمثل في مساعدة البلدان على النهوض من عثرتها الاقتصادية، وتتوالى أنباء أنشطته اليومية في دول العالم من تقديم برامج قروض ومساعدات ومراجعات لإبداء تقييمات الاقتصادات ، لكن مع اللغط الذي أثاره جرّاء حالات التعثر الاقتصادي التي ضربت بلدانا بعد اللجوء إليه نستعرض في هذا الموضوع أكثر الدول اقتراضا من صندوق النقد الدولي، ومن بينها دول عربية ، وينشر صندوق النقد إحصاءات محدثة باستمرار حول حجم القروض للدول الأعضاء كافة.

ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى "حقوق السحب الخاصة" وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني البريطاني.

ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار.

وبحسب التقرير فإن أكثر الدول اقتراضا من الصندوق النقد الدولي هي الأرجنتين 43 مليار دولار، تليها مصر ثانيا 14.93 مليار دولار، تليها أوكرانيا ثالثا 12مليار دولار، تليها باكستان رابعا 7.74 مليارات دولار، والاكوادور خامسا 7.72 مليارات دولار .

وأكثر الدول العربية استدانة من صندوق النقد الدولي "مصر في المرتبة الاولى، تلتها المغرب 2.1 مليار دولار، الاردن 1.98 مليار دولار، تونس 1.47 مليار دولار، السودان 1.3 مليار دولار، موريتانيا 343.27 مليون دولار، الصومال 95.4 مليون دولار، جيبوتي 42.1 مليون دولار، جزر القمر 24 مليون دولار، اليمن 6.43 ملايين دولار .

وذكر التقرير ايضا ان اكثر الدول العربية نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي "احتلت لبنان المرتبة الاولى عربيا بنسبة 179.2% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي، تلتها السودان 127.5% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، والبحرين ثالثا 117.95% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، والاردن رابعا 89.32 % مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، واليمن 73.53خامسا % مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، المغرب سادسا 68.79% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، الجزائر سابعا 52.4 % مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، قطر ثامنا 45.31 % مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي ، والعراق تاسعا 43.3% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، عمان في المرتبة الاخيرة 40.15 % مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي .