العراق من بين أكثر الدول إستيراداً للصناعات الأردنية خلال العام 2022

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاربعاء، ان صادراتها الصناعية للعراق بلغت 715 مليون دينار أردني خلال العام 2022.

وقالت غرفة صناعة عمان الاردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات الغرفة لدول العالم خلال العام الماضي 2022 بلغت 7.577 مليارات دينار، مقابل 5.296 مليارات دينار في 2021".

واضافت ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 148 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي مسجلة ما قيمته 3.936 مليارات دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال العام 2022 إلى 715 مليون دينار مقابل 559 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021، وبنسبة زيادة 28 بالمئة".

الدينار الأردني يساوي حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال العام الماضي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق .