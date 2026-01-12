العراق من بين أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية في 2025

شفق نيوز- القاهرة

سجل العراق استيراداً للصناعات الغذائية المصرية خلال العام المنصرم 2025، ليحل في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً لهذه الصناعات.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، أن السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة بقيمة بلغت 495 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ402 مليون دولار، ثم السودان بـ318 مليون دولار، ثم ليبيا بـ276 مليون دولار، فالأردن بـ262 مليون دولار، والجزائر بـ221 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن العراق استورد صناعات غذائية مصرية بقيمة 218 مليون دولار، تلاه كل من الإمارات بـ215 مليون دولار، وإيطاليا بـ199 مليون دولار، ولبنان بـ187 مليون دولار، والبرازيل بـ185 مليون دولار، فيما بلغت واردات الصين 133 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا الترتيب يعكس توسع التجارة المصرية مع الدول العربية والدولية، إلى جانب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية.