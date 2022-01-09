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العراق من بين الدول الأكثر إستيراداً لفاكهة اليوسفي من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-09T05:45:07+0000
العراق من بين الدول الأكثر إستيراداً لفاكهة اليوسفي من تركيا

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة من بين البلدان الأكثر استيراداً لفاكهة اليوسفي من تركيا، وذلك وفقا لإحصائية نشرتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

حققت تركيا عائدات بلغت قيمتها 453 مليون دولار، من صادرات اليوسفي ما يُعرف باللهجة العراقية الدارجة بـ"اللالنكي" إلى 72 دولة خلال العام 2021.

ونشرت "الأناضول" إحصائية صادرة عن اتحاد مصدري منطقة إيجة، فقد صدرت تركيا خلال العام الماضي 931 ألف طن من اليوسفي مقارنة بـ861 ألف طن في 2020.

وأضافت أن حجم الصادرات من اليوسفي في العام الماضي ارتفعت بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالعام 2020.

وأوضحت المعطيات أن الصادرات التركية من اليوسفي حققت عائدات بقيمة 453 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ437 مليون دولار في 2020.

وجاءت روسيا في مقدمة البلدان المستوردة بقيمة 266 مليون دولار وتليها أوكرانيا بـ 58 مليون دولار والعراق بـ32.5 مليون دولار.

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