العراق من بين الدول العربية الأقل تضخماً بنهاية 2025

شفق نيوز- متابعة

سجّل العراق معدل تضخم منخفضاً بنهاية عام 2025، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي "IMF".

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد جاء العراق ضمن قائمة الدول العربية الأقل تضخماً من حيث ارتفاع الأسعار بنسبة 1.5%، ويعكس هذا المستوى استقراراً نسبياً في السوق المحلية، خاصة في أسعار السلع الأساسية، مقارنة بدول أخرى شهدت ضغوطاً تضخمية كبيرة خلال العام نفسه.

ويُعزى هذا التراجع في معدلات التضخم إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر الصرف نسبياً، وتحسّن وفرة السلع في الأسواق، إلى جانب الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والدعم، ما ساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وعلى صعيد الدول العربية الأخرى، تصدّرت السودان قائمة أعلى معدلات التضخم بنسبة 87.2%، تلتها اليمن ومصر بنسبة 20.4% لكل منهما، ثم تونس بنسبة 5.9%، والصومال 3.6%، والجزائر 3.5%، وسط تأثيرات واضحة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في تلك الدول.

في المقابل، سجلت دولاً عربية معدلات تضخم منخفضة، أبرزها الأردن والكويت بنسبة 2.2%، والسعودية 2.1%، وليبيا 1.8%، والإمارات 1.6%، والمغرب 1.2%، وعُمان 0.9%، فيما جاءت البحرين عند 0.3%، وقطر كأدنى معدل تضخم عربي بنسبة 0.1% بنهاية 2025.