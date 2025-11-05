العراق من بين الدول السبع الأكبر توريداً لغاز البترول المسال إلى الهند

شفق نيوز - بغداد

ورّدت سبع دول بضمنها العراق غاز البترول المسال الى الهند بنسبة بلغت اكثر من 94% من استيرادتها الكلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت شركة بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إن، منتجي غاز البترول المسال في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات وقطر والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وعُمان والبحرين كانوا الموردين الرئيسين لغاز البترول المسال إلى الهند.

واضاف ان الدول السبع وردوا 2.201 مليون طن متري، أي ما يعادل 94.46% من إجمالي وارداتها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وغاز البترول المسال هو خليط من الهيدروكربونات الغازية، خصوصًا البروبان والبيوتان، يُصبح سائلًا عند ضغطه لتسهيل نقله وتخزينه.

يُستخدم كوقود للطبخ، التدفئة، المركبات، ولأغراض صناعية. وهو عديم اللون والرائحة بشكل طبيعي، ولكن تُضاف إليه مواد مُكثفة لتسهيل اكتشافه عند التسرب.