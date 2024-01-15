العراق من أبرز 10 دول مستوردة للدجاج البرازيلي في 2023

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين، أن العراق كان ضمن أبرز عشر دول مستوردة للدجاج خلال العام 2023.

وقال إنه من المتوقع أن تحافظ صادرات لحوم الدجاج إلى الدول العربية على نفس المستوى خلال العام 2024، وأن تصل إلى وجهات جديدة لم تكن تستورد هذا المنتج، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأشار إلى أن نسبة النمو وصلت إلى 6.8% للصادرات الإجمالية للحوم الدجاج وستصل إلى 4.6 مليون طن لهذا العام، ومن المتوقع أن تبقى الصادرات ثابتة بإجمالي 8.978 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات التي قدمها الاتحاد، فإن المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلي هي الصين وبإجمالي قدره 632.2 مليون طن، تليها الإمارات العربية المتحدة والتي استوردت 396 ألف طن، تليها المملكة العربية السعودية لتصل إلى 337.4 ألف طن.

وجاء العراق ضمن العشرة الاوائل باستيراد لحوم الدجاج البرازيلي، مع توسع بنسبة 184% عن سنة 2022، حيث وصلت إلى 137.6 ألف طن، وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، مبيناً أن ازدياد صادرات البرازيل إلى العراق يعود لانخفاض الإنتاج والتصدير الدجاج في تركيا.