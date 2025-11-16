العراق من أبرز أسواق دقيق القمح التركي رغم التراجع العالمي

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت جمعية المصدّرين الأتراك لقطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، أن العراق ظلّ من أبرز أسواق دقيق القمح التركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي أثّرت على تجارة الحبوب عالمياً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد تيريكاي أوغلو، إن القطاع واجه تقلبات في العرض والطلب نتيجة التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، إلا أن تركيا حافظت على مكانتها كأحد أهم المصدّرين في المنطقة.

وأوضح أوغلو، أن تركيا ما زالت تُعدّ أكبر مصدر لدقيق القمح في العالم منذ أكثر من عقد، مبيناً أن قيمة صادراتها إلى السوق العراقي بلغت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وهي نسبة مماثلة تقريباً للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن استمرار الطلب من السوق العراقي يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين، وقدرة الصادرات التركية على التكيّف مع التطورات في الأسواق الإقليمية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية.