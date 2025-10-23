العراق من أبرز أسواق تركيا في تصدير المنتجات الغذائية والبروتينية

شفق نيوز- متابعة

أعلن رئيس جمعية مصدّري الأسماك والمنتجات الحيوانية في تركيا، بيدري جيريت، يوم الخميس، أن العراق من أبرز الأسواق لتصدير المنتجات الغذائية والبروتينية، مشيراً إلى أن صادرات بلاده تلبي احتياجات العالم من البروتين لـ"ثلاث وجبات يومياً".

وقال جيريت في تصريح صحفي، أن تركيا أصبحت من بين أكبر عشرة منتجين في العالم في مختلف مجموعات منتجات البروتين الحيواني، بقيمة 2.857 مليار دولار خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2025، حيث تصدّرت الأسماك القائمة بقيمة 1.553 مليار دولار.

وبيّن أن تركيا صدّرت أسماك القاروص والدنيس والسلمون والتروت إلى عشرات الدول حول العالم، لتحتل المراتب الأولى عالمياً في إنتاجها وتصديرها، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول في تصدير التونة ذات الزعانف الزرقاء.

وأضاف أن صادرات لحوم الدواجن حققت 523 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الحليب ومنتجات الألبان 298 مليون دولار، والبيض 271 مليون دولار، في حين احتلت تركيا المركز الثاني عالمياً في تصدير العسل بإنتاج وصل إلى 23 مليون دولار.

وأشار جيريت إلى أن العراق يأتي ضمن أكبر أربعة أسواق تصديرية لتركيا في هذا القطاع، إلى جانب روسيا الاتحادية، وإيطاليا، وهولندا، مؤكداً أن الأسواق الإقليمية تشهد نمواً كبيراً بفضل الثقة بالمنتجات الغذائية التركية.

ولفت إلى أن "تركيا تمتلك كل المقومات لتكون مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والإنتاج المستدام، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات التركية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".