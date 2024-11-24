العراق من أبرز المشترين .. أكثر من 6 مليارات دولار صادرات الهند من الأرز

شفق نيوز/ شهدت صادرات الأرز الهندي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر /تشرين الأول 2024 زيادة بنسبة 5.27 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.171 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وتهيمن الهند على نحو 40 في المئة من تجارة الأرز العالمي، وتعد دول مثل: السعودية والإمارات والعراق من أبرز مشتري الأرز الهندي بأنواعه المختلفة.

وعُزيت هذه الزيادة إلى قرار الحكومة الهندية بتخفيف قيود التصدير وخفض الضرائب، بما في ذلك إزالة ضريبة التصدير بنسبة 20 في المئة على الأرز الأبيض غير البسمتي وخفضت الضريبة على ثلاثة أنواع أخرى من الأرز بنسبة 50 في المئة.

وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية عن بلوغ صادرات الأرز في سبتمبر أيلول 2024 نحو 694.35 مليون دولار، لكن رقم أكتوبر تشرين الأول قفز ما رفع إجمالي صادرات الأرز الهندية للفترة من أبريل نيسان إلى أكتوبر تشرين الأول 2024 إلى 6.171 مليارات دولار بزيادة 5.27 في المئة على أساس سنوي.