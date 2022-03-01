العراق من المتضررين.. هيئة قناة السويس ترفع رسوم الترانزيت للناقلات

شفق نيوز/ قالت هيئة قناة السويس؛ إنها ستزيد الرسوم على السفن التي تعبر الممر المائي الرئيسي بنسبة 5٪ إلى 10٪ اعتبارًا من اليوم 1 آذار.

و وفقًا لشركة S&P Global Platts Analytics. فان ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة ستشهد زيادة بنسبة 5٪ على رسوم النقل العادية ، بينما ستشهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة بنسبة 7٪. ستشهد ناقلات الغاز البترولي المسال والناقلات الكيماوية الأصغر حجمًا ارتفاعًا بنسبة 10٪.

وتربط القناة التي يبلغ طولها 120 ميلًا البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ، وهي طريق استراتيجي لشحنات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال ، وتشهد عبور أكثر من 18 ألف سفينة سنويًا ، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والسلع.

قبل أن يؤثر الوباء على التدفقات التجارية، نقلت القناة حوالي 5 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات النفطية و 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019.

يعتمد منتجو النفط الخام الرئيسيون، مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات وأذربيجان وكازاخستان والنرويج والكويت وليبيا والجزائر، على قناة السويس لتصدير نفطهم الخام. كما ارتفعت تدفقات المنتجات البترولية في السنوات الأخيرة، وترسل أوروبا كمية كبيرة من النافتا إلى آسيا كل أسبوع، بينما تأتي شحنات كبيرة من وقود الطائرات والديزل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

تعتبر نقطة الخانق ضرورية أيضًا للغاز الطبيعي المسال. تمر كمية ضخمة من الغاز الطبيعي المسال القطري الموجهة للأسواق الأوروبية عبر الممر المائي. لكن قطر بدأت في تحويل المزيد من الشحنات إلى آسيا في السنوات الأخيرة.