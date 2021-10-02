العراق: معدل سعر النفط المصدر للأردن بلغ 58 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم السبت، ان معدل سعر النفط الخام المصدر الى الاردن بلغ 58 دولاراً خلال شهر ايلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة في احصائية على موقعها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر ايلول الماضي بلغت 275 الفاً و274 برميل، بمعدل تصدير بلغ 9200 برميل يوميا".

وبينت ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 58.576 دولاراً"، مشيرة الى ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للاردن خلال شهر واحد بلغت 16 مليوناً و124 الفاً و468 دولاراً".

ولفتت الى ان "العراق لم يصدر النفط الخام الى الاردن منذ شهر كانون الاول عام 2020، بعد انتهاء العقد الموقع بين الطرفين بتصدير 10 الاف برميل يوميا الى الاردن".

ويصدر العراق النفط الخام الى الاردن بأسعار تفضيلية تقل بمقدار 12 الى 14 دولاراً عن السعر الاصلي وبمقدار 10 الاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ووفقا للإحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 92 مليونا و422 الفا و485 برميلاً، بإيرادات بلغت ستة مليارات و711 مليونا وسبعة آلاف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89 مليونا و224 الفا و354 برميلا.

اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و922 الفا و857 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن 275 الفا و274 برميلا، مبينة ان المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية قد بلغ ثلاثة ملايين و81 الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 72.612 دولارا.