العراق .. معدل التضخم يسجل انخفاضا بنسبة (0.7%) خلال شهر آذار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء، عن تسجيل قسم الأرقام القياسية في الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاضاً في معدل التضخم الشهري ، خلال شهر آذار/مارس الماضي، مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي، باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن معدل التضخم، سجل انخفاضا بنسبة (0.7%) خلال شهر آذار الماضي، فيما شهد معدل التضخم السنوي، ارتفاعا بنسبة (5.3%) خلال شهر اذار من العام الحالي مع نفس الشهر من من عام 2022.

وعزا الهنداوي، انخفاض معدل التضخم خلال شهر آذار المنصرم، إلى تأثره بانخفاض أسعار عدد من المجاميع السلعية، إذ انخفض قسم السكن بنسبة (4.1%), نتيجة انخفاض مجموعة إمدادات المياه والكهرباء بنسبة (24.4%)، ومجموعة الوقود بنسبة (1.6%)، وصيانة وخدمات المسكن انخفضت بنسبة (0.1%)، مضيفا، ان قسم النقل انخفض هو الآخر بنسبة (1.3%)، فيما انخفض قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، اما قسم الترفيه والثقافة فقد سجل انخفاضا بنسبة (0.5%)