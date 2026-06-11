العراق مستفيد وإيران المتضرر الأكبر بإنتاج النفط خلال أيار

شفق نيوز- بغداد

سجلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أيار 2026، أدنى مستوى لإنتاجها النفطي منذ عام 2000 على الأقل، متأثرة بتداعيات التوترات الجيوسياسية والحصار الأميركي على إيران، فيما برز العراق بين الدول التي تمكنت من زيادة الإمدادات النفطية خلال الشهر الماضي.

وبحسب مسح أجرته وكالة رويترز، انخفض إنتاج الدول الأعضاء الـ11 في منظمة أوبك بمقدار 1.06 مليون برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 16.13 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى شهري تسجله المنظمة منذ أكثر من عقدين.

وأشار المسح إلى أن إيران سجلت أكبر انخفاض في الإنتاج نتيجة الحصار الأميركي الذي بدأ في 13 نيسان الماضي، ما أدى إلى تراجع صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات على الأقل.

وفي المقابل، تمكن العراق من زيادة الإمدادات النفطية مدفوعاً بارتفاع الاستخدام المحلي، في وقت شهدت فيه السعودية انخفاضاً إضافياً بالإنتاج، بينما رفعت كل من فنزويلا ونيجيريا مستويات الضخ.

كما تأثر إنتاج دول الخليج بإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على حركة صادرات النفط في المنطقة، رغم اتفاق ثمانية أعضاء من تحالف أوبك+ بينهم روسيا، على زيادة الإنتاج خلال أيار، إلا أن الحرب الإيرانية والحصار الأميركي حدّا من تنفيذ تلك الزيادات.

واستند المسح إلى بيانات تدفقات النفط ومعلومات شركات تتبع الشحنات النفطية، إلى جانب مصادر داخل شركات الطاقة ومنظمة أوبك.