العراق: لسنا بحاجة لقروض دولية والاموال المهربة تصل لـ200 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس انتفاء الحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، واصفةً في الوقت ذاته العلاقة بين الجانبين بأنها "جيدة جدا".

وقال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة ببغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، "لسنا بحاجة الآن إلى قروض من صندوق النقد الدولي بعد أن كنا نحتاج الى قرابة 4 مليارات دولار تحت خانة الاصلاح الاقتصادي بعد تحسن الوضع المالي"، مبينا أن "علاقتنا مع صندوق النقد جيد جدا".

وأردف بالقول إن "هناك ثلاثة محاور للحصول على القروض من الصندوق اولا قروض كورونا لم نحتج إليها، وقروض الإصلاح الاقتصادي كنا نحتاج إليها وقروض تغطية العجز المالي الكبير للدول لم نحتج إليها".

وبشأن أموال العراق المهربة إلى الخارج قال الوزير إنها تصل الى ١٥٠ الى ٢٠٠ مليار دولار 5% منها فقط هي اموال عائدة للنظام السابق .

وأضاف أنه "كلما طالت الفترة بقاء هذه الاموال بالخارج كلما تسربت اكثر نحن نحتاج الى تعاون من دول ومحاكم الدولية لاستعادتها وهذه المهمة معقدة جدا وليست بالسهلة .

واستدرك بالقول "بدأنا نتحرك ونتكلم مع عدة مكاتب لاسترجاع الأموال شرعنا مع دول الجوار قسم منها تبخرت كما هو الحال في لبنان عندما أخبرنا البنك المركزي اللبناني عن تبخر ٢٠ مليار دولار".