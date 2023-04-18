العراق .. أكثر من 900 مليون لتر كمية مبيعات البنزين خلال شهر

شفق نيوز/ كشفت شركة تسويق المنتجات النفطية يوم الثلاثاء، عن كمية مبيعاتها من المشتقات النفطية خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "كمية البنزين المباعة بأنواعه ( عادي – محسن – سوبر) بلغ ما يقارب من (900 مليون ونصف المليون لتر)"، موضحة أن "الكمية المباعة من النفط الابيض بلغ ما يقارب من 112 مليون لتر".

واضافت ان الكمية المباعة من زيت الكاز بنوعيه ( العادي والثقيل ) بلغ أكثر من 780 مليون لتر، مشيرة الى ان الكمية المباعة من زيت الوقود بنوعيه ( المحسن والعادي) / أكثر من ( مليار ) لتر".

كما اشارت الشركة الى ان الكمية المباعة من وقود الطائرات / jet A1 بلغ ما يقارب من (9) ملايين لتر، في حين بلغت مبيعات وقود الطائرات العسكري / JBA أكثر من ( مليون ونصف المليون لتر)" .

واوضحت ان "المنتجات النفطية المصدرة لصالح شركة التسويق من زيت الوقود بلغت أكثر من 416 مليون لتر ومن النفثا / أكثر من( 101 ) مليون لتر".

وتابعت الشركة في جدولها، ان هذه "الكميات المباعة تدخل من ضمنها الكميات المجهزة بالآجل الى محطات الكهرباء ( زيت الغاز ، زيت الوقود )، فضلا عن الكميات المجهزة للنازحين "مجاناً" في فروع الشركة والتي تُسدَّد اقيامها لاحقاً من لجنة إغاثة النازحين ".