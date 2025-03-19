العراق.. أكثر من 70 ألف سيارة تعمل بالغاز السائل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، أن عدد المركبات التي تعمل بالغاز السائل، بلغت أكثر من 70 ألف مركبة، فيما أشارت إلى تبسيط إجراءات إضافة منظومة الغاز للمركبات.

ونقلت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، أن "أعداد المركبات التي تستخدم وقود الغاز ارتفعت إلى الضعف خلال عمر الحكومة الحالي".

وأضاف حسين، بحسب البيان، أن "ذلك يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني"، مبينا أن "مشروع اضافة منظومات الغاز للسيارات يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، وذلك لما يتمتع به من مزايا إيجابية وبيئية واقتصادية ودرجة أمان عالية".

وتابع أن "معدلات السيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل بلغت أكثر من 73 ألف سيارة في العراق، بعد ان كانت اعدادها عند تسلم الحكومة لا تتجاوز 32 الف سيارة"، مؤكدا أن "الانتاجية الخاصة بالشهر الماضي لإضافة المنظومات، بلغت 1413 منظومة، تمت إضافتها داخل الورش الفنية المنتشرة في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "الشركة قامت بتبسيط الاجراءات الخاصة بإضافة المنظومات عبر اعتماد التسجيل الإلكتروني ورابط التقديم على منصة أور الإلكترونية الحكومية".