العراق أكثر مستورد للبضائع التجارية من الأردن في الثلث الأول من عام 2023

شفق نيوز/ اعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الاثنين، أن العراق جاء اولا كأكثر مستورد للبضائع التجارية خلال الثلث الاول من العام الحالي 2023.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال الثلث الأول من العام الحالي 2023، بنحو 401 مليون دينار أردني مقابل 253 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الثلث الأول من عام 2023 حيث بلغت 154 مليون دينار أردني، تليه سويسرا 73 مليون دينار أردني، ثم الإمارات بـ 42 مليون دينار، ومصر بـ30 مليون دينار، والسعودية خامسا بـ 21 مليون دينار أردني".

واشارت الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 614 شهادة".

وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 180 مليون ديناراً أردنياً، ثم الصناعية بقيمة 42 مليون ديناراً، فالزراعية نحو 34 مليون ديناراً، والمنتجات العربية نحو 38 مليون ديناراً، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً للعراق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق.