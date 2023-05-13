العراق أكثر دول أوبك تراجعاً في الإنتاج خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم السبت، انخفاض إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في شهر نيسان الماضي بمقدار 191 ألف برميل يومياً ليصل إلى 28,603 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر آذار الماضي بفعل انخفاض إنتاج العراق ونيجيريا، فيما كانت السعودية أكثر دول المنظمة رفعاً لإنتاجها حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وبحسب تقرير شهر أيار الصادر عن منظمة أوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "أكبر الانخفاضات جاءت اولا من العراق إذ انخفض انتاجها النفطي نحو 203 ألاف برميل يوميا ليصل الى 4.139 ملايين برميل يوميا بعد ان كان 4.342 ملايين برميل لشهر اذار الماضي، يليها نيجيريا بانخفاض بلغ 170 الف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 1.180 مليون برميل يوميا، يليه الكويت وليبيا بانخفاض 26 و24 الف برميل على الترتيب ".

وأوضح التقرير، أن "أكثر الدول ارتفاعا في إنتاجها النفطي لشهر نيسان الماضي، جاءت من السعودية بارتفاع بلغ 95 الف برميل يومياً، يليها أنغولا بارتفاع بلغ 79 ألف برميل يوميا، ومن ثم فنزويلا بارتفاع بلغ 24 ألف برميل يوميا".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها لشهر ايار إن ينخفض نمو الطلب على النفط عالميا بـ 500 الف برميل يوميا في عام 2023.