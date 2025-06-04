العراق أكثر الدول العربية إستيراداً من تركيا

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة الأولى كأكثر الدول العربية استيراداً من تركيا خلال العام الماضي 2024.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق استورد خلال العام الماضي سلعاً وبضائع بلغت قيمتها 13 مليارا ومليونين و 349 ألف دولار.

واضافت ان الاستيرادات شملت الأحجار الكريمة والآلات والأجهزة الكهربائية والبلاستيك والاخشاب والخضر والفواكه والحبوب وغيرها من السلع.

واشارت الى ان العراق كان في مقدمة الدول العربية من حيث قيمة الاستيرادات يليه، الامارات ثانيا بقيمة 8.205 مليارات دولار، ومن ثم جاءت مصر ثالثا بقيمة 4.175 مليارات دولار، وجاءت السعودية رابعا باستيرادات بلغت 3.985 مليارات دولار، وجاءت المغرب خامسا باستيرادات بلغت 3.440 مليارات دولار.