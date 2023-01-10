العراق أكثر الدول استيراداً من الأردن في 2022

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمان، يوم الثلاثاء، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى بأكثر الدول استيرادا منها خلال عام 2022.

وقالت الغرفة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "خلال العام الماضي 2022، تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 885 ملايين دينار، مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي ".

واضافت ان "العراق جاء اولا بأكبر الدول العربية استيرادا من الاردن من حيث قيمة السلع المستوردة في عام 2022 حيث بلغت 251 مليون دينار، تليها مصر 109 مليون دينار، والسعودية ثالثا بـ 104 مليون دينار، والامارات رابعا بـ 94 مليون دينار، ثم الكويت خامسا بقيمة 36 مليون دينار".

الدينار الأردني يساوي حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 406 مليون دينار، والصناعية 210 مليون دينار، والزراعية 159 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 71 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".