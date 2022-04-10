العراق أكبر وجهة لصادرات إيران والثالث في التبادل التجاري معها

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فايننشال تريبيون" الايرانية الناطقة باللغة الانكليزية، يوم الأحد، أن العراق يعد أكبر وجهة لصادرات إيران حيث وصل حجم الصادرات الى أكثر من 8 مليارات دولار، فيما حل بالمرتبة الثالثة على مستوى الشراكة التجارية اقليميا مع ايران.

واوضحت الصحيفة الايرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "حجم الصفقات التجارية الايرانية مع 15 دولة مجاورة خلال الشهور الـ11 الماضية حتى شهر شباط/فبراير الماضي، بلغ 92.26 مليون طن وذلك بقيمة 46.25 مليار دولار".

ونقل التقرير عن بيانات ادارة الجمارك الايرانية اشارتها الى ان "دولة الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران بحجم 21.3 مليون طن بقيمة 18.8 مليار دولار، وتأتي تركيا من بعدها بـ 18.78 مليون طن بقيمة 10.31 مليارات دولار.

اما العراق، بحسب البيانات الايرانية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري معه 30.36 مليون طن بقيمة 9.27 مليارات دولار.

وبالاجمال، لفت التقرير الى ان الصادرات الايرانية للدول الاقليمية المجاورة، بلغت 70.26 مليون طن بقيمة 23.53 مليار دولار.

واوضح التقرير ان العراق يعتبر اكبر وجهة للصادرات الايرانية بواقع 28.02 مليون طن وقيمتها 8.22 مليارات دولار.

وجاءت تركيا بعد العراق في تلقي الصادرات الايرانية، وذلك بواقع 15.3 مليون طن والتي تبلغ قيمتها 5.61 مليارات دولار، ثم دولة الامارات بـ 9.84 ملايين طن بقيمة 4.23 مليارات دولار، وتلتهما افغانستان بـ 3.85 ملايين طن بقيمة 1.66 مليار دولار، ثم وباكستان بـ 2.63 مليون طن بقيمة 1.13 مليار دولار.