العراق أكبر مورد نفط للهند خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات هندية ان العراق كان اكبر مورد نفط للهند في شهر حزيران الماضي.

وفقا للبيانات فإن واردات الهند النفطية، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تقلصت لتسجل أدنى مستوى لها في 9 أشهر بالتزامن مع زيادة المخزون وانخفاض الطلب في الأسواق المحلية، بعد أن فرضت العديد من الولايات إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

واضافت ان الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت نحو 3.9 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام خلال الشهر الماضي، بانخفاض 7% عن مايو/أيار، إلا أنها مرتفعة بنسبة 22%، مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاع حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية، خلال الشهر الماضي إلى 59%، مقارنة بـ53% فقط خلال مايو/أيار، في حين انخفضت حصص المناطق الأخرى.

وخلال شهر يونيو/حزيران، ظل العراق أكبر مورد نفط للهند، تليه السعودية، فيما صعدت الإمارات 4 مراكز، لتصبح ثالث أكبر مورد، وتقدّمت نيجيريا إلى المركز الرابع بدلًا من الخامس في مايو/أيار، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة المركز الخامس، تليها كندا.