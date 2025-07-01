العراق أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال أيار الماضي

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

استوردت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، النفط الخام من دول منظمة أوبك باكثر من 30 مليون برميل في شهر ماي/أيار الماضي، فيما كان العراق أكثر دول الأعضاء تصديراً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من دول اعضاء منظمة اوبك بمقدار 30.007 مليون برميل في شهر نيسان عام 2025".

وأضافت أن "العراق جاء في مقدمة اعضاء منظمة اوبك الاكثر تصديرا للنفط الخام الى امريكا لشهر نيسان التي بلغت 6.951 مليون برميل، يليه نيجيريا بمقدار 6.803 مليون برميل ومن ثم جاءت السعودية ثالثا بمقدار 6.208 مليون برميل".

وتابعت الإدارة، ان "فنزويلا جاءت رابعا 5.260 مليون برميل، وجاءت الامارات خامسا بمقدار 1.983 مليون برميل، وجاءت ليبيا سادسا 1.212 مليون برميل، وجاءت الجزائر سابعا بكمية 1.164 مليون برميل، وجاءت الكويت ثامنا 426 الف برميل".

وأشارت الى ان "دول الاعضاء المتبقين وهي الكونغو وايران والغابون لم يقوموا بتصدير اي كمية من النفط لامريكا في شهر نيسان".