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العراق أكبر مصدر عربي للنفط الخام الى الاتحاد الأوروبي في تموز

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-01T06:29:59+0000
العراق أكبر مصدر عربي للنفط الخام الى الاتحاد الأوروبي في تموز

شفق نيوز/ تصدر العراق الدول العربية المنتجة للنفط في صادراته النفطية الى الاتحاد الاوروبي، فيما جاءت روسيا عالميا كأكبر مصدر للنفط لأوروبا في شهر تموز المنصرم.

ووفقاً لـ "اس آند بي غلوبال بلاتس S&P Global Commodity Insights"، فإن "العراق جاء اولاً عربياً بأكبر مصدر للنفط الى الاتحاد الاوروبي في شهر تموز بمعدل تصدير بلغ 490 ألف برميل يوميا، يليه الجزائر بمعدل تصدير 390 ألف برميل يوميا، ومن ثم جاءت ليبيا والسعودية بمعدل تصدير بلغ 300 ألف برميل يوميا لكل واحد منهما".  

وعالمياً مازالت روسيا تتصدّر قائمة مصدّري النفط الخام للدول الأوروبية، وذلك بواقع 1.87 مليون برميل يومياً، وتأتي أميركا في المرتبة الثانية بواقع 1.3 مليون برميل يومياً، والنرويج ثالثا بمعدل تصدير بلغ 790 ألف برميل يومياً.

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