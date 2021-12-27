شفق نيوز/ أظهرت بيانات لإدارة الجمارك الهندية ان العراق أكبر مصدري النفط للهند في تشرين الثاني، مع ارتفاع واردات الهند من النفط الخام خلال الشهر الماضي.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان "العراق ظل على رأس أكبر المصدرين للنفط الخام للهند في شهر تشرين الثاني الماضي وبمعدل 639 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 498 ألف برميل يوميا في تشرين الأول، تلته السعودية بمعدل 444 ألف برميل في اليوم، انخفاضًا من 491 ألف برميل في اليوم في تشرين الاول".

واضافت ان "الإمارات احتلت المرتبة الثالثة والكويت الرابعة، وقفزت المكسيك إلى المرتبة الخامسة في حين تراجعت نيجيريا إلى المرتبة السادسة بعد ان كانت الخامسة في تشرين الأول، بينما تراجعت الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى السابع".

وأظهرت البيانات أن "واردات الهند من الخام في نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفعت بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 4.32 مليون برميل مع قيام شركات التكرير بزيادة إنتاجها لتلبية طلب متزايد على الوقود".

واشارت الى ان "الهند عززت الشهر الماضي واردات النفط من الشرق الأوسط لتبلغ كمعدل 2.82 مليون برميل في اليوم من 2.48 مليون برميل في اليوم في تشرين الاول، في حين انخفضت الواردات من الأمريكيتين إلى 696 ألف برميل في اليوم من 735 ألف برميل في اليوم في تشرين الاول، كما انخفضت الواردات من أفريقيا".