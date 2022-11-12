سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية خلال 10 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T10:10:22+0000
العراق أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت تركيا ان العراق كان أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية في 10 أشهر بحسب جمعية المصدرين الأتراك "TİM".

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا تواصل جهودها لتنويع الأسواق في محاولة للوصول إلى هدف التصدير البالغ 250 مليار دولار الذي حددته لهذا العام بعد أن وصلت إلى 225 مليار دولار في العام 2021".

واضافت ان "الشحنات الصادرة من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية قفزت خلال 10 أشهر بنسبة 27.3٪ لتصل إلى رقم قياسي بلغ 9.3 مليارات دولار، كما حققت الفاكهة والخضروات أيضًا أعلى مبيعاتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 24.6٪ لتصل إلى ملياري دولار"، مبينة ان البيانات اظهرت ايضا أن مبيعات تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ارتفعت بنسبة 25.8٪ إلى 3.36 مليارات دولار، بينما ارتفعت مبيعات الفاكهة المجففة بنسبة 3٪ إلى 1.6 مليار دولار".

واشارت الى ان العراق كان أكبر مشترٍ من بين الدول الاخرى للمنتجات الزراعية التركية في 10 أشهر وابتداء من كانون الثاني ولغاية تشرين الأول من العام الحالي 2022"، مردفة بالقول انه "استورد ما قيمته 1.92 مليار دولار من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية، و 339 مليون دولار من الفواكه والخضروات، و 633.7 مليون دولار من تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية".

related

العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

Date: 2022-02-08 11:56:37
العراق يقدم طلبا لمنظمة دولية لعقد اجتماع ثلاثي مع تركيا وإيران بشأن المياه

العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

Date: 2022-03-29 05:47:27
العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

Date: 2022-03-10 06:08:50
العراق على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط الماضي

خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Date: 2022-02-19 08:44:21
خلال شهر.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

Date: 2021-05-06 11:57:53
أنقرة تطمئن بغداد: لن نترك العراق بلا ماء ووفد تركي يزور سد الموصل قريبا

العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

Date: 2021-12-06 06:20:32
العراق خامس أكبر مستورد للبن التركي

العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر

Date: 2022-06-30 08:13:21
العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا في شهر

سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام

Date: 2019-10-06 10:14:44
سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام