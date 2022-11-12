العراق أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت تركيا ان العراق كان أكبر مشترٍ للمنتجات الزراعية التركية في 10 أشهر بحسب جمعية المصدرين الأتراك "TİM".

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا تواصل جهودها لتنويع الأسواق في محاولة للوصول إلى هدف التصدير البالغ 250 مليار دولار الذي حددته لهذا العام بعد أن وصلت إلى 225 مليار دولار في العام 2021".

واضافت ان "الشحنات الصادرة من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية قفزت خلال 10 أشهر بنسبة 27.3٪ لتصل إلى رقم قياسي بلغ 9.3 مليارات دولار، كما حققت الفاكهة والخضروات أيضًا أعلى مبيعاتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 24.6٪ لتصل إلى ملياري دولار"، مبينة ان البيانات اظهرت ايضا أن مبيعات تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ارتفعت بنسبة 25.8٪ إلى 3.36 مليارات دولار، بينما ارتفعت مبيعات الفاكهة المجففة بنسبة 3٪ إلى 1.6 مليار دولار".

واشارت الى ان العراق كان أكبر مشترٍ من بين الدول الاخرى للمنتجات الزراعية التركية في 10 أشهر وابتداء من كانون الثاني ولغاية تشرين الأول من العام الحالي 2022"، مردفة بالقول انه "استورد ما قيمته 1.92 مليار دولار من الحبوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية، و 339 مليون دولار من الفواكه والخضروات، و 633.7 مليون دولار من تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية".