العراق أكبر مستورد من خوزستان الايرانية بواردات تجاوزت 60 مليون دولار

شفق نيوز- متابعة

تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من محافظة خوزستان الإيرانية خلال شهر، بعدما استورد بضائع تزيد قيمتها على 60 مليون دولار، وفق ما أعلنته السلطات الجمركية في المحافظة، اليوم الأربعاء.

وقال مشرف جمارك خوزستان بهروز قرابيجي، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق استورد خلال الفترة الممتدة من 21 آذار / مارس إلى 20 نيسان / أبريل 2026 نحو 221 ألف طن من السلع الإيرانية، بقيمة إجمالية بلغت 60 مليوناً و783 ألف دولار.

وأوضح أن العراق كان من أبرز الأسواق المستهدفة للصادرات خلال هذه الفترة، في ظل استمرار النشاط التجاري عبر المنافذ الحدودية بين الجانبين.

وأضاف أن السلع المصدّرة شملت مواد صناعية وبتروكيمياوية ومنتجات مرتبطة بالطاقة والصناعة، وهي من أبرز صادرات خوزستان الخارجية.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات المحافظة خلال الفترة نفسها بلغ 630 ألف طن بقيمة 199 مليون دولار، ما يعني أن العراق استحوذ على حصة مهمة من تجارة خوزستان الخارجية مع بداية العام الإيراني.