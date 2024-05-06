شفق نيوز/ أعلن الرئيس المنسق لجمعيات المصدرين المتوسطيين التركية، أونور كيليشر، يوم الاثنين، العراق أكبر مستورد من تركيا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب كيليشر، صدرت تركيا، بضائع بمليار و308 ملايين دولار في أبريل/ نيسان الماضي، على الرغم من العطلة الطويلة في هذا الشهر، إلا أنها حققت زيادة بنسبة 12 بالمائة في كمية الصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الدول التي شهدت تصدير بضائع تركية أكثر من غيرها في هذه الفترة هي: العراق والولايات المتحدة وهولندا، وحصلت على زيادات قياسية في حجم الصادرات في أسواق مالطا وهولندا وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة.

وتابع كيليشر: "الصادرات في الشهر الماضي وصلت إلى أعلى القيم في من المواد الكيميائية والحديد والصلب والحبوب وقطاعات البقوليات، وأن أقوى الزيادات في حجم الصادرات تحققت في المواد الكيميائية والأغذية الحيوانية، يليها الحديد والصلب".