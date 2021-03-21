العراق "أكبر" مستورد للألبان التركية خلال عام 2020

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد التركي الخامس لمصدري بحر ايجة التركي، يوم الاحد، ان العراق احتل المرتبة الاولى كـ: اكبر مستورد للالبان التركية خلال عام 2020.

وقال الاتحاد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "منتجات الالبان التركية لعام 2020 بلغت 301 مليون دولار"، مشيرا الى ان "العراق احتل المرتبة الأولى كأكبر مستورد لهذه الالبان حيث بلغت هذه الاستيرادات 61 مليون دولار".

وأضاف ان "السعودية جاءت ثانيا وبواقع 42 مليون دولار، ومن ثم جاءت الإمارات ثالثا وبواقع 22 مليون دولار، فيما احتلت الصين المرتبة الرابعة باستيرادات بلغت 14.5 مليون دولار".

وأشارت إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية كأكبر مستورد للألبان التركية خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2021 وبمقدار 7.1 مليون دولار تسبقه الصين التي استوردت بمقدار 9.3 مليون دولار وجاءت الإمارات ثالثا بمقدار 3.4 مليون دولار".