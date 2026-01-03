العراق أكبر مستورد للأرز التايلاندي في 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية في تايلاند، أن العراق استورد 95 ألف طن من الأرز التايلاندي خلال 11 شهراً من العام 2025، ليتصدر بذلك قائمة أسواق التصدير الرئيسية للأرز التايلاندي.

وقالت المديرة العامة لإدارة التجارة الخارجية التايلاندية، أرادا فوانغتونغ، إن صادرات تايلاند من الأرز خلال عام 2025 يُتوقع أن تتراوح بين 7.8 و8 ملايين طن، متجاوزة الهدف السابق، مدفوعة بزيادة الطلب في الأشهر الأخيرة من العام، إلى جانب وفرة الإنتاج في موسم الحصاد الرئيسي.

وأشارت فوانغتونغ، إلى أن سوق الأرز العالمي ما يزال يواجه ضغوط فائض العرض، لا سيما مع طرح الهند كميات كبيرة من مخزوناتها، ما أسهم في التأثير على الأسعار العالمية.

وبيّنت أن صادرات تايلاند من الأرز خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغت 7.29 ملايين طن، مسجلة انخفاضاً بنسبة 21% على أساس سنوي، فيما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 30% لتصل إلى 4.162 مليارات دولار.

وأضافت أن العراق جاء في صدارة أسواق التصدير باستيراده 95 ألف طن، تليه جنوب أفريقيا بـ82 ألف طن، ثم الولايات المتحدة بـ73 ألف طن، والصين بـ60 ألف طن، والسنغال بـ29 ألف طن.