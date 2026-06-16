العراق أكبر مستورد لليمون التركي خلال 2025

شفق نيوز- أنقرة

أعلن رئيس جمعية مصدري الفاكهة والخضروات الطازجة في بحر إيجه، جنكيز باليك، يوم الثلاثاء، أن العراق تصدر قائمة الدول المستوردة لليمون التركي خلال عام 2025، مسجلاً أعلى قيمة استيراد بين الأسواق الخارجية.

وقال باليك، إن صادرات الليمون التركية إلى العراق بلغت 81 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 2025، ليتصدر بذلك قائمة المستوردين، متقدماً على روسيا ورومانيا.

وأضاف أن صادرات الليمون التركية إلى العراق ارتفعت بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ زادت قيمتها من 30.6 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، ما عزز موقع العراق كأكبر سوق خارجية للمنتج التركي.

وأشار إلى أن صادرات الليمون التركية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت من 230 ألف طن عام 2002 إلى 577 ألف طن عام 2024، مع توقعات باستمرار نمو الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وبيّن أن الليمون أصبح أكثر منتجات الفاكهة والخضروات الطازجة تصديراً في تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متقدماً على اليوسفي والطماطم والفلفل.