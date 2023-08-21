العراق أكبر مستورد للمواد الغذائية من تركيا في 6 اشهر

شفق نيوز/ اعلن اتحاد جمعيات صناعة الأغذية والمشروبات، اليوم الاثنين، ان العراق جاء كأكبر مستورد للمواد الغذائية من تركيا في النصف الأول من السنة الحالية 2023.

وقال الاتحاد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تصدير الجمعية في تركيا من المواد الغذائية ما مجموعه 12.23 مليار دولار ومن الصناعة الغذائية 12.46 مليار دولار من في الاشهر الستة الاولى من عام 2023"، مشيرة الى ان "الطحين كان المنتج الاول لتصدير القطاع بإيرادات بلغت 683 مليون دولار يليه زيت دوار الشمس بقيمة 494 مليون دولار والبندق بقيمة 456 مليون دولار".

واضافت ان "العراق كان اكبر سوق تصدير للقطاع حيث بلغت عائدات الشحنات اليه 1.4 مليار دولار، وجاءت المانيا ثانيا بعائدات 889 مليون دولار وروسيا ثالثا بعائدات 884 مليون دولار ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية رابعا بعائدات 825 مليون دولار وايطاليا خامسا بعائدات 401 مليون دولار".