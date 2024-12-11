العراق أكبر مستورد للمعكرونة من تركيا خلال 11 شهرا

شفق نيوز/ قال رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجات جنوب شرق الأناضول ، جلاد كادو اوغلو، ان العراق احتل المرتبة الاولى كأكبر مستورد للمعكرونه من تركيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام الحالي

وأضاف جلاد كادو أوغلو في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه في فترة الأشهر الـ11 اقتربت فيها صادرات المعكرونة من جنوب شرق الأناضول من حد مليون طن، حقق المصدرون في المنطقة 64.7 من إجمالي صادرات المعكرونة في البلاد وكسبوا 560 مليون دولار.

واشار الى ان العراق جاء اولا بحصة 33.5 في المائة، تليه سوريا والولايات المتحدة.