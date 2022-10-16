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العراق أكبر مستورد للشاي السيلاني

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-16T12:22:44+0000
العراق أكبر مستورد للشاي السيلاني

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "صانداي اوبزرفر" السريلانكية، يوم الاحد، ان العراق احتفظ بالمرتبة الأولى كأكبر مستورد للشاي السيلاني.

وأوضحت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان العراق احتل المرتبة الاولى مجددا كأكبر مستورد للشاي السيلاني، بعدما سجل زيادة بوارداته بنسبة 25%، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2022.

وبحسب التقرير، جاءت روسيا في المرتبة الثانية، ودولة الإمارات ثالثة، وتبعتها تركيا وإيران وليبيا واذربيجان. إلا أنه كان هناك تراجعاً لافتاً في حجم استيراد كل من تركيا والصين وتشيلي وسوريا واليابان والأردن.

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