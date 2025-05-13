العراق أكبر مستورد للخضروات التركية خلال عام

شفق نيوز/ تصدر العراق قائمة صادرات محاصيل الخضروات التركية خلال العام الماضي 2024، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "صادرات تركيا من الخضروات وصلت مستوى مذهلاً بلغ حوالي 2.47 مليار دولار في العام 2024 ويعني هذا الرقم الهائل أن 80% خلال العقد الماضي" .

وطبقا للبيانات ، "تتصدر قيمة صادرات تركيا من الخضراوات إلى العراق نحو 433 مليون دولار، وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية كسوق مهمة بقيمة صادرات بلغت 269 مليون دولار، بينما لا تزال ألمانيا إحدى القوى الاقتصادية المحركة في أوروبا، ومن الأسواق الرئيسية لتركيا حيث بلغت قيمة مشترياتها من الخضراوات 183 مليون دولار".