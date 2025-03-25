العراق أكبر مستورد للحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في جنوب شرق الأناضول، يوم الثلاثاء، أن العراق كان أكبر مستورد للحبوب والبقوليات خلال اول شهرين من عام 2025.

وقال رئيس الجمعية، جلال كادو أوغلو، إن "صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها ارتفعت من جنوب شرق الأناضول في أول شهرين من العام الجاري لتصل إلى 558.1 مليون دولار".

وأضاف أوغلو، أن حصة صادرات دول الشرق الاوسط من إجمالي الصادرات بلغت 50.2%، في حين وصلت حصة الدول الإفريفية التي ارتفعت صادراتها بنسبة 46.7% خلال هذه الفترة 29.7% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن "العراق جاء في المرتبة الأولى من بين الدول ذات أعلى الصادرات بواقع 192.9 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي تليه سوريا ثانياً حيث بلغت قيمة صادراتها 61.1 مليون دولار".

وفي مجال دقيق القمح، لفت رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، إلى أن "البسكويت والكعك برزت في قائمة الصادرات للعراق".