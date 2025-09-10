العراق أكبر مستورد للبيض التركي خلال 8 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت جمعية مصدري المنتجات الحيوانية في بحر إيجة، يوم الأربعاء، حصول العراق على المرتبة الأولى كأكبر مستورد للبيض التركي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى آب/أغسطس 2025.

وذكرت الجمعية في بيان أطلعت عليه "شفق نيوز، أن "العراق تصدر قائمة وجهات تصدير البيض التركي بقيمة 66 مليون دولار، تلتها روسيا بـ45 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ17 مليون دولار، وكازاخستان بـ16 مليون دولار، والإمارات بـ15 مليون دولار، وإيطاليا بـ14 مليون دولار".

وجاء هذا الارتفاع في الاستيراد العراقي، بحسب الجمعية، "نتيجة تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة والبرازيل وعدد من الدول الأوروبية، ما أدى إلى إعدام أعداد كبيرة من الدواجن وتراجع الإنتاج المحلي، وهو ما دفع الأسواق العالمية للبحث عن بدائل مثل تركيا".

وأشار رئيس جمعية مصدري الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية في بحر إيجة، بدري جيريت، بحسب البيان، إلى أن "تركيا صدّرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 238 مليون دولار إلى 46 دولة، واستفادت من الأزمة لتعزيز صادراتها إلى العراق وأوروبا وأمريكا".

وأضاف جيريت، أن "الطلب على البيض التركي زاد بشكل ملحوظ، وأن الأزمة ساعدت على إظهار جودة المنتج التركي للدول التي لم تتعامل معها سابقاً"، مضيفاً أن "عدد الدول المستوردة للبيض التركي بدأ بالتزايد بشكل مستمر".

وكانت هيئة الإحصاء التركية، أعلنت في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول استيراداً من تركيا خلال السبعة أشهر الماضية من العام 2025.