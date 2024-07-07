العراق أكبر مستورد للبضائع الأردنية للعام الثالث

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الأحد، أن العراق جاء في مقدمة الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، وهو العام الثالث توالياً.

وأوضحت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق تصدر قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الواردات 313 مليون دينار أردني، تليه سويسرا ومصر بواقع 50 مليون دينار أردني لكل منهما، ثم السعودية بـ 49 مليون دينار، وأخيراً الإمارات بـ 48 مليون دينار أردني".

وأشارت الغرفة إلى أن "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وكذلك للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها". وأضافت أن "عدد شهادات المنشأ التي صدرت للعراق بلغ 1154 شهادة خلال النصف الأول من العام الحالي".

وأفادت الغرفة بأن "صادراتها خلال النصف الأول من العام 2024 توزعت على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 330 مليون دينار، تليها المنتجات الصناعية بقيمة تقارب 132 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة تقارب 81 مليون دينار، والمنتجات العربية بنحو 46 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى".

يذكر أن الدولار الأمريكي يعادل حوالي 0.70 دينار أردني.

وسبق أن أعلنت غرفة التجارة الأردنية، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال الأعوام الماضية 2022، 2023.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار، خاصة تركيا وإيران، بعد أن كانت الأردن تشكل سوقاً رئيسية له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.