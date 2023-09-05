العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال 8 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء اولا من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023، بنحو 927 مليون دينار أردني مقابل 584 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وأوضحت أن، "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام 2023 حيث بلغت 366 مليون دينار أردني، تليه الإمارات بـ 148 مليون دينار أردني، ثم سويسرا بـ 74 مليون دينار، والسعودية بـ72 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 66 مليون دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1375 شهادة".

وتابعت بالقول إن، "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 387 مليون دينار أردني، ثم الزراعية بقيمة 118 مليون دينار، والصناعية 112 مليون دينار والمنتجات العربية نحو 102 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق.